Selçuk Tengioğlu hakkında görülen dava, 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dördüncü kez yapıldı. Mahkeme, sanığı “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten basit yaralama” suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırdı ve kararın açıklanmasının ardından tahliyesine karar verdi.

SUÇLAMALAR VE TALEP EDİLEN CEZA

Savcılık, sanık hakkında kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama suçundan 4,5 yıla kadar hapis talep etmişti. Mahkeme, iddianamedeki suçlamaya ilişkin kararını 12 ay hapis şeklinde verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'de düzenlenen anma töreninin ardından saldırıya uğradı. Olay sonrası Selçuk Tengioğlu gözaltına alındı; 6 Mayıs tarihinde tutuklandı. Sanığın Beyoğlu'nda kaldığı otelin ruhsatsız olduğu tespit edildi ve otel, Beyoğlu Belediyesi ekiplerince mühürlendi. Duruşmalar, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapıldı.