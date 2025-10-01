İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yetkilileri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla yürütülen dosyada iki isim tutuklandı.

12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

ATİLLA CİNER VE GÖKHAN ŞEN TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Atilla Ciner ve Gökhan Şen, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, her iki ismin de tutuklanmasına karar verdi.

10 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Soruşturmada yer alan diğer isimlerden Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz hakkında ise “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.