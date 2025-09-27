Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, TÜBİTAK eliyle yürütülen Uluslararası Lider Araştırmacılar ve Uluslararası Genç Araştırmacılar programlarının 2025 yılı çağrılarını başlattıklarını duyurdu.

21 MİLYON LİRAYA VARAN DESTEK

Bakan Kacır, program kapsamında Türkiye’de çalışmalar yürütecek bilim insanlarına geniş kapsamlı destekler verileceğini belirtti. Açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

“Program kapsamında bilim insanlarımıza Türkiye'de çalışacakları kurumdan alacakları ücretlere ilave olarak, 3 yıl boyunca aylık 156 bin liraya kadar burs, 5 araştırmacıdan oluşan araştırma ekibindeki araştırmacılara aylık 36 bin 500 liraya kadar burs, 4 milyon 700 bin liraya kadar altyapı kurulum desteği, 2 milyon 400 bin liraya kadar proje ödeneği, aileleriyle birlikte seyahat ve sağlık sigortası destekleri sunuyoruz.”

NİTELİKLİ ARAŞTIRMACILAR TÜRKİYE’YE DAVET EDİLDİ

Kacır, dünyanın önde gelen üniversiteleri, araştırma enstitüleri, AR-GE merkezleri ve teknoloji şirketlerinde deneyim kazanmış lider araştırmacıları Türkiye’ye davet ettiklerini belirtti.

“Çığır açıcı bilimsel çalışmalarını Türkiye'de yürütecek, ülkemizin stratejik hedeflerine katkıda bulunacak, ekibinde nitelikli araştırmacılar yetiştirecek her bir lider araştırmacıyı ülkemize kazandırmak üzere 21 milyon liraya varan TÜBİTAK destekleri sağlıyoruz.” dedi.

BAŞVURULAR 24 KASIM’A KADAR

Uluslararası Lider Araştırmacılar ve Uluslararası Genç Araştırmacılar programlarının 2025 yılı çağrılarına 24 Kasım 2025 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.