80 ve 90’lı yıllarda Türkiye ve İngiltere’deki yatırımlarıyla bilinen, zimmet ve tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla hapis cezası alan Asil Nadir’in eşi Neriman Nur Nadir, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI VARDI

Geçen şubat ayında 83 yaşında vefat eden iş insanının kendisinden 44 yaş küçük eşi Neriman Nur Nadir, hakkında kısa süre önce yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Gözaltı işlemi bu karar doğrultusunda gerçekleştirildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI NEDEN OLDU

Neriman Nadir, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, merhum eşinin oğlu Birol Nadir’i hedef aldı. Bu paylaşımlar üzerine Birol Nadir, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu ve dava süreci başlatıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İfade veren Neriman Nadir, yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Ancak yapılan incelemelerde sosyal medya üzerinden hakaret ve tehdit içeren içeriklerin Neriman Nadir’e ait olduğu yönünde tespitler yapıldığı bilgisine ulaşıldı.