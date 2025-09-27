Antalya’nın Aksu ilçesinde 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak yüzde 55 oy oranıyla belediye başkanı seçilen İsa Yıldırım, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yıldırım, ayrılık kararını yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamasında, CHP Aksu İlçe Başkanlığı ile yaşanan fikir ayrılıklarının bu kararında etkili olduğunu belirten Yıldırım, ilçe başkanının partiyi dar bir anlayışla yönettiğini öne sürdü.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

“Artık partinin oylarını artırmak yerine sadece koltuğunu koruma gayretiyle hareket eden bir anlayışla karşı karşıyayız.”

SEÇİMİ BİRLİKTE KAZANDIK VURGUSU

2024 yerel seçimlerinde sağ seçmenle kurdukları ittifaka dikkat çeken İsa Yıldırım, seçim başarısını farklı siyasi görüşlerden seçmenlerin desteğine bağladı.

“Bu başarı hem CHP’lilerin hem de ülkücülerin ortak emeğinin eseridir.” diyen Yıldırım, bu birlikteliğin ilçe başkanı tarafından zedelendiğini belirtti.

"İLÇE BAŞKANI HALKTAN KOPTU"

Yıldırım, partideki bazı uygulamaların halkın beklentilerinden uzaklaştığını ve parti tabanında kırgınlıklara yol açtığını ileri sürdü. İlçe başkanının “Ben hayatımda bozkurt işareti yapmadım” sözlerini örnek göstererek, bu tür açıklamaların ülkücü ve muhafazakâr seçmeni rencide ettiğini ifade etti.

“Bu insanlar hiçbir çıkar beklemeden, sadece dürüstlüğümüze ve tecrübemize inanarak bizlere oy verdiler. Ama bu tavır, büyük bir kırgınlığa yol açtı.” dedi.

"AKSU’YA HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ"

Partiden ayrılmasına rağmen görevine devam edeceğini belirten İsa Yıldırım, Aksu halkına hizmet etmeyi sürdüreceğini vurguladı.

“Hiçbir baskıya boyun eğmeden, daha huzurlu, daha güçlü ve kararlı bir şekilde Aksu’ya hizmet etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

5 BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DE AYRILDI

Yıldırım’ın istifasıyla birlikte 5 belediye meclis üyesi de Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrıldı. Böylece Aksu Belediyesi’nde CHP'li meclis üyesi sayısında azalma yaşandı.