İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’da bazı hisse işlemlerine dair başlatılan soruşturmayı ikinci dalgayla genişletti. İlk etapta Investco Holding’e yönelik yürütülen soruşturmanın ardından, yeni bir Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporuyla harekete geçildi.

Raporda, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit edildiği ve bu durumun yazılı başvuru ile bildirildiği ifade edildi. Başvurunun ardından ikinci operasyon başlatıldı.

GÖZALTILAR İSTANBUL VE VAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Operasyon kapsamında İstanbul merkezli iki ilde 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, "Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet" kapsamında elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım araçları yoluyla aklama suçlaması yöneltiliyor. Ayrıca, küçük yatırımcıyı zarara uğratacak şekilde hisse manipülasyonu yapmak da suçlamalar arasında yer alıyor.

Gözaltına alınan kişiler şöyle: Ahmet K., Botan Ç., Eda Y., Enes Ö.K., Eyüp B., Hasan G., İhsan K.B., Kamil B., Kenan D., Kerim İ.B. ve Sinan D. Söz konusu şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de uygulandı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir” denildi.

INVESTCO HOLDING'E YÖNELİK İLK OPERASYONDA 13 TUTUKLAMA

Soruşturmanın ilk aşamasında, Investco Holding ile ilgili yürütülen süreçte 19 kişi hakkında işlem yapılmış, bu kişilerden 13’ü tutuklanmıştı. Tutuklananlar, elde ettikleri gelirleri borsa üzerinden aklamakla suçlanmıştı.

PAMEL HİSSELERİ ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN OPERASYONDA NİHAT ÖZÇELİK DETAYI

İkinci dalga operasyon kapsamında dikkat çeken isimlerden biri Nihat Özçelik oldu. Özçelik’in, borsada halka açık 5-6 firmanın gizli sahibi olduğu ileri sürülüyor. Bu iddialar dava dosyasına da girdi. Aynı dosyada yer alan bir bilirkişi raporunda, Investco Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal’ın, Özçelik’i şirketin gerçek sahibi olarak tanımladığı telefon konuşması da yer aldı.

Verusa Holding’in, ikinci operasyon öncesi PAMEL hisselerinin bir kısmını 21 milyon TL’ye satın aldığı biliniyor. Dava dosyasına göre, Verusa Holding’in arkasındaki isim de tutuklu bulunan Nihat Özçelik. Özçelik’e yöneltilen suçlamalar arasında “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek”, “şantaj, tehdit ve manipülasyon” bulunuyor.

PAMEL HİSSELERİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

İddialara göre, Nihat Özçelik’in etkisiyle PAMEL hisselerinin piyasa değeri 1,5 yıl içinde 500 kat artarak 7 milyar TL seviyesine ulaştı. Aynı dönemde hisse fiyatları da 50 kuruştan 250 TL’ye kadar yükseldi.

INVESTCO HOLDING ORTAKLARI

Kamuyu Aydınlatma Platformu verilerine göre, Investco Holding’in ortaklık yapısı şu şekilde: Mustafa Ünal yüzde 55,75, Reha Çırak yüzde 25,25 ve Nihat Özçelik yüzde 9,99 paya sahip.