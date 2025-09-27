ABD merkezli X sosyal medya platformundaki Beyaz Saray hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşmeden görüntülere yer verildi.

Paylaşılan videoda, Oval Ofis'te kaydedilen anlar bulunurken, Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği şu sözler öne çıktı: “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek benim için bir zevk. Biz uzun zamandır dostuz ve kendisi çok saygı duyulan bir adam.”

ERDOĞAN'IN ZİYARETİNDEN KESİTLER

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyaretine dair farklı görüntüler de yer aldı. Görüşme sırasında çekilen çeşitli anların derlendiği paylaşımda, iki liderin yan yana olduğu kareler dikkat çekti.

BAYRAKLARLA VURGULAMA

Paylaşımda, Başkan Trump'ın sözlerinin sonuna ABD ve Türkiye bayrakları yan yana eklendi. Bu detay, mesajın sonunda görsel bir vurgu olarak yer aldı.