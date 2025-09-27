Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği 32 konser mercek altına alındı. Soruşturmada toplamda 154 milyon 453 bin lira kamu zararına yol açıldığı ileri sürüldü.

"İhaleye fesat karıştırmak" ve "kamuyu zarara uğratmak" suçlamaları yöneltilen 14 şüpheli 23 Eylül Salı günü gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANANLAR ARASINDA BELEDİYE YÖNETİCİLERİ DE VAR

Tutuklanan isimler arasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili H.E, eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z ile Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E ve Festiva ile Enfest Organizasyon şirketlerinin ortağı S.Ç yer aldı.

Bu kişiler hakkında "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlamalarıyla tutuklama kararı verildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILANLAR

Adli kontrolle serbest bırakılanlar arasında belediyede görev yapan veya geçmişte görev yapmış bazı yöneticilerle birlikte çeşitli organizasyon şirketlerinin sahip ve ortakları bulunuyor. Serbest bırakılan isimler arasında A.A.Ç, C.A, K.B, K.A, S.E, A.A, E.D, L.E ve O.C.T yer aldı.

RAPORLARDA 154 MİLYON LİRALIK ZARAR TESPİTİ

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan rapor, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporları dosyaya girdi. Raporda, konser hizmet alımlarında kamu zararı oluştuğu ve toplam zararın 154 milyon 453 bin lira olduğu belirtildi.

32 konser hizmeti için KDV hariç 759 milyon 148 bin 652 lira ödeme yapıldığı, bu hizmetlerin piyasa rayiç bedellerinin çok üzerinde olduğu ve ihalelerin mevzuata aykırı biçimde gerçekleştirildiği iddia edildi.

MASAK: FİRMALAR SANAL OFİSLERDE

MASAK tarafından hazırlanan raporda, üç organizasyon firmasının kayıtlı adreslerinde bulunmadığı, bu adreslerin sanal ofis olduğu ve usulsüz fatura düzenlendiği ifade edildi.

Söz konusu firmaların bazı ödemeleri başka firmalara aktardığı ve bu ödemelerin altı farklı, yeni kurulmuş ve tek ortaklı firmalara yapıldığı belirtildi. Bu firmaların faaliyet adreslerinin apartman daireleri olduğu ve adreslerde faaliyet göstermediklerinin tespit edildiği bildirildi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, konserlerin daha önce Sayıştay ve Mülkiye Müfettişleri tarafından incelendiği ve herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, “Normal şartlarda halen görevde olan personelimiz davet edilerek ifadeleri alınabilirdi. Ancak olay farklı bir boyuta çekilmek istenmiştir” denildi.

Soruşturmaya dayanak oluşturan bilirkişi raporlarının hep aynı kişilerce hazırlandığı belirtilerek, bunun ciddi bir sorun teşkil ettiği ileri sürüldü.

YAVAŞ: "HESAP VEREBİLİRLİKTE ÜSTÜMÜZE YOK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin 11 Kasım'da incelemelere başladığını ve incelemenin halen sürdüğünü belirtti.

“Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız, suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

EBRU GÜNDEŞ KONSERİ DE DOSYADA

Soruşturma kapsamında yer alan konserlerden biri de sanatçı Ebru Gündeş’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahne aldığı etkinlik oldu. Bu konser için 69 milyon lira ödendiği iddiası gündeme gelmişti.

Mansur Yavaş, bu iddialar üzerine yaptığı açıklamada, konser için henüz ödeme yapılmadığını ve inceleme tamamlanana kadar ödeme yapılmayacağını belirtmişti.

Daha sonra yaptığı detaylı açıklamada, konser için toplamda 4 milyon 750 bin lira ödeme yapıldığını, sahne, ses, ışık sistemleri ve personel masrafları dahil olmak üzere hak edişin 44 milyon 937 bin lira olarak faturalandırıldığını açıkladı.