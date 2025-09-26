İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya davacı CHP delegesi Özlem Erkan ile tarafların avukatları katıldı.

Davacı avukatı Cevahir Kılıç, tedbirin devamını talep etti. Davalı avukatı Çağlar Çağlayan ise itirazlarını yineleyerek, tedbir kararının siyasi partilerin kongreleriyle yönetilmesi gereken yapısını belirsiz ve sınırsız hale getirdiğini belirtti. Çağlayan, mevzuata göre bir çağrı heyeti atanacaksa tek görevinin kongre yapmak olacağını, bu davada ise böyle bir durumun bulunmadığını savundu.

Davacı avukatı Kılıç ise müvekkiliyle birlikte açtıkları dava sebebiyle parti üyeliklerinin sonlandırıldığını, bunun hak arama özgürlüğüne engel teşkil ettiğini ileri sürdü. Olağanüstü İl Kongresi’nin hukuka aykırı olduğunu da dile getirdi.

MAHKEMENİN KARARI

Beyanların ardından mahkeme, davalı tarafın yaptığı itirazların ayrı ayrı reddine karar verdi. Ret gerekçesinin ara kararda açıklanacağı, kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

CHP delegesi Özlem Erkan, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle hükümsüz olduğunu ileri sürerek dava açmıştı. Erkan dilekçesinde, delegelerin oylarının para, hediye ve iş vaadiyle yönlendirildiğini, kullanılan oy sayısının sınırı aştığını iddia etmişti.

Mahkeme, bu şikayet üzerine 8 Ekim 2023’te yapılan kongrede seçilen İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına hükmetmişti. Ayrıca Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurulun kayyum olarak görevlendirilmesine karar verilmişti.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nun 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan kurultay delegeleri de görevden uzaklaştırılmış, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun başlattığı 39. Olağan Kurultay sürecinde İstanbul İl Örgütü’nün seçim çalışmaları durdurulmuştu.

CHP avukatları bu karara itiraz etmiş, mahkeme ise duruşmalı inceleme yapılmasına karar vermişti.

GÜNAYDIN’DAN TEPKİ: “HSK GÖREVE”

Kararın ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adli yargı düzeninin tanınmadığı, seçim hukukuna saygı gösterilmediği bu duruma daha fazla tahammül etmek mümkün değildir. Hakimler Savcılar Kurulu’nu göreve davet ediyoruz. İstanbul’un seçilmiş İl Başkanı görevinin başındadır; CHP’de bu görevlere gelmenin yolu mahkemeler değil, kongrelerdir.” ifadelerini kullandı.