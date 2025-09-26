Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ’nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir adım attı. 4’ü aktif görevde, 6’sı ihraç edilmiş toplam 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ANKESÖRLÜ HATLAR VE BEYANLAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin tespit edilmesinde Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmasının etkili olduğu belirtildi. Şüphelilerin, operasyonel ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları ile beyanlar doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, gözaltı kararlarının ardından harekete geçti. Zanlıların yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonların sürdüğü bildirildi.