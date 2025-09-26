Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda Türkiye’nin dış politikadaki yeni yönelimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, “Türk Devletleri Teşkilatı; Batı, Rusya ve Çin arasındaki mücadelede cazibe ve güç merkezi olabilecektir. Bunun için Avrasya coğrafyasının üç gücünün eşit konumlarda bir araya gelişi esastır. Bunlar Türkiye, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti’dir.” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖNCELİKLİ”

MHP lideri, öncelikli hedefin siyasi ve ekonomik işbirliği olduğunu vurguladı. Bahçeli, “Ancak uluslararası güvenlik alanındaki mevcut kaos hali sürerse bu birlikteliğin güvenlik boyutunu kazanması da kaçınılmaz olarak gündeme gelecektir.” dedi.

NATO’YA ELEŞTİRİ: “HER İKİ YÖNE BAKMA ZAMANI”

NATO konusunda da mesajlar veren Bahçeli, bazı müttefiklerin Türkiye’nin taleplerine duyarsız kaldığını savundu. “Bazı NATO müttefiklerimiz en hayati önceliklerimizi ve taleplerimizi görmezden gelebiliyorlarsa, Türkiye'nin her iki yöne bakma zamanı gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

“TRÇ İTTİFAKI” ÇAĞRISI

Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamada da “TRÇ” olarak adlandırdığı Türkiye-Rusya-Çin ittifakına dikkat çekmişti. Bahçeli, bu önerisini “dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı en uygun seçenek” sözleriyle duyurmuştu.

Açıklamasında, “TRÇ ittifakının da, Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir. Çaresizlik, ümitsizlik ve çözümsüzlük kuraklıktır, durgunluktur. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılda çaresizliği reddetmiş, çözümsüzlüğü dışlamış, ümitsizliği elinin tersiyle itmiştir.” ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli, aynı açıklamada, “Türk Devri milli birlik ve kardeşlik şuuruyla perçinlenecek, Terörsüz Türkiye hedefiyle tescillenecektir. Hiçbir muhasım güç ve zihniyet bu mukadder tarih akışına engel olamayacaktır.” demişti.