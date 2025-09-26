Sahne ismiyle Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, 51 yaşında İstanbul’daki evinde balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde meydana geldi.

İNTİHAR İDDİALARI YALANLANDI

Olayın ardından sosyal medyada intihar yönünde yorumlar yapıldı. Ancak Güllü’nün oğlu, annesinin ölümünün kaza sonucu gerçekleştiğini belirtti.

Sanatçının oğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır.” dedi. Açıklamasının devamında, “Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

FİLM HAYALİNDEN BAHSETMİŞTİ

Güllü, aylar önce verdiği bir röportajda hayatının film yapılmasını istediğini belirtmişti. Sanatçı, bu filmde kendisini Serenay Sarıkaya’nın canlandırmasını arzu ettiğini söylemişti.