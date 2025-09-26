Türk Hava Yolları (THY), 26 Eylül 2025 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yaptığı açıklamada, Boeing ile yürütülen uçak alımı görüşmelerinin sonuçlandığını bildirdi. Buna göre, 2029-2034 yılları arasında teslim edilmek üzere 50’si kesin, 25’i opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 Dreamliner tipi uçak için sipariş verildi.

Aynı açıklamada, 100’ü kesin, 50’si opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10 MAX tipi uçak için de görüşmelerin tamamlandığı duyuruldu.

MOTOR VE BAKIM GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Boeing 787 Dreamliner uçaklarının motor ve bakım hizmetleri için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakereler devam ediyor. 737 MAX uçaklarının motorları için CFM International ile yürütülen görüşmelerin başarılı şekilde sonuçlanması durumunda, bu uçaklara ilişkin siparişler de devreye girecek.

“2035’E KADAR FİLO TAMAMEN YENİ NESİL OLACAK”

THY, söz konusu alımlar ile birlikte 2035 yılına kadar filosunun tamamen yeni nesil uçaklardan oluşmasını hedefliyor. Bu dönüşüm kapsamında şirketin operasyonel verimliliğinin artırılması ve yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 6 düzeyinde seyretmesi amaçlanıyor.

AHMET BOLAT: “800 UÇAKLIK FİLOYA GİDEN YOLDA ÖNEMLİ ADIM”

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, anlaşmanın şirketin stratejik planlamasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Bolat, “Yeni nesil Boeing uçaklarının filomuza katılması, 800 uçaklık filoya ulaşmayı hedefleyen 2033 vizyonumuzun hiç şüphesiz önemli bileşenlerinden biri olacak.” dedi.

BOEING CEO’SU: “GURUR DUYUYORUZ”

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO’su Stephanie Pope, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Türk Hava Yolları’nın gelecekteki büyümesini desteklemek üzere bir kez daha 787 Dreamliner ve 737 MAX’i seçmesinden gurur duyuyoruz. Türkiye ve Türk havacılık sektörünün 80 yıllık gururlu bir ortağı olarak, Türk Hava Yolları’nın operasyonlarını genişletmesine, yolcularına benzersiz deneyimler sunmasına yönelik desteğimizi sürdürmekten mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

İKİ YILDIR SÜREN GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

Boeing ile THY arasında uçak alımı konusunda yürütülen müzakereler yaklaşık iki yıldır gündemdeydi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, önceki açıklamalarında Boeing’den 300 uçak alımı için sözleşme şartları ve teslimat takvimi üzerinde görüşüldüğünü belirtmişti.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, 8 Haziran 2025’te Hindistan’da düzenlenen IATA toplantısında, fiyat, teslimat ve motor bakım maliyetleri konusunda Boeing’den iyileştirme beklendiğini açıklamıştı.

300 BOEİNG PLANLAMASININ İLK ADIMI

Türk Hava Yolları, 2023 yılında, 2030 yılına kadar filosuna 600 yeni uçak katmayı planladığını duyurmuştu. Bu plan doğrultusunda 300 uçağın Airbus’tan, 300’ünün ise Boeing’den alınması öngörülüyordu. Son anlaşma, Boeing ile planlanan toplam alımın ilk aşaması olarak kayıtlara geçti.

BOEİNG 737 MAX SERİSİ

737 MAX ailesi; MAX 7, MAX 8, MAX 9 ve MAX 10 olmak üzere dört ana modelden oluşuyor. MAX 8 modelinin maksimum 210, MAX 9’un 220, MAX 10’un ise 230 kişilik yolcu kapasitesi bulunuyor. Uçuş menzilleri ise 3.028 mil ile 3.798 mil arasında değişiyor.

Boeing’in dar gövdeli yolcu uçağı programı olan 737 serisinin geliştirilmesine 1993’te başlandı. İlk uçuş ise 1997 yılında gerçekleşti.

THY FİLOSUNDA 200’Ü AŞKIN BOEİNG

Türk Hava Yolları filosunda halihazırda 200’ü aşkın Boeing uçağı bulunuyor. Bu uçaklar arasında 787-9, 777, 737 MAX, Yeni Nesil 737 ve 777 Kargo modelleri yer almakta.

Yeni alımlarla birlikte THY, özellikle ABD, Afrika, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu destinasyonlarında artan yolcu talebini karşılamayı hedefliyor.

Şirket, alımların katkısını şu şekilde açıkladı:

“Boeing 787 Dreamliner filosunun büyütülmesi, Türk Hava Yolları’nın uzun menzilli kabiliyetlerini daha da güçlendirecekken, Boeing 737 MAX uçakları ise kısa ve orta menzilli hatlarda verimlilik ve esnekliği artıracak.”

“Bu uçaklar aynı zamanda gelişmiş kargo kapasitesi ve operasyonel yetkinliği ile İstanbul’un hem yolcu hem de kargo taşımacılığında stratejik bir merkez olma konumunu daha da pekiştirecek.”