Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ziyaretin “yüksek tempolu ve verimli” geçtiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONUŞMASINA VURGU

Duran, Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Filistin’in sesi olduğunu ve Türk dış politikasının küresel vizyonunu ortaya koyduğunu ifade etti.

İKİLİ VE ÇOK TARAFLI GÖRÜŞMELER

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika, Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarından birçok ülke lideriyle ikili ve çok taraflı görüşmeler yaptığına dikkat çekildi. Ayrıca, düşüncelerini Newsweek ve Fox News gibi mecralarda dile getirdiği aktarıldı.

BEYAZ SARAY GÖRÜŞMESİ

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmeyi “tarihi nitelikte” olarak nitelendirdi. Görüşmenin samimi bir atmosferde gerçekleştiğini belirterek, savunma sanayisi, ticaret, enerji ve bölgesel konuların ele alındığını kaydetti.