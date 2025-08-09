Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Market Fiyatı” uygulamasının artık Google Play ve App Store’da erişime açıldığını duyurdu. Uygulama sayesinde tüketiciler, farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri görebilecek.

BARKOD OKUYARAK FİYAT SORGULAMA

Bakan Kacır, mobil uygulama ile kullanıcıların telefon kameralarını barkod okuyucu olarak kullanabileceğini belirterek, “Konumunuza yakın marketlerin fiyatlarını görebilecek, telefonunuzun kamerasını barkod okuyucu olarak kullanabileceksiniz.” ifadelerini kullandı.

BAKANLIKLAR VE MERKEZ BANKASI DESTEKLİYOR

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın desteğiyle hayata geçirilen uygulamanın, vatandaşların alışverişlerinde etkin şekilde yararlanabilmeleri için geliştirildiği bildirildi.