Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar yürürlüğe girdi.

KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİNDE 185 ATAMA

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 35 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 31 general ve amiralin ataması yapıldı.

1. ORDU KOMUTANLIĞI'NA ORGENERAL ERSAY ATANDI

Yeni atama listesine göre, Orgeneral Bahtiyar Ersay 1’inci Ordu Komutanlığı’na, Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2’nci Ordu Komutanlığı’na, Orgeneral Kemal Yeni 3’üncü Ordu Komutanlığı’na getirildi.

GENELKURMAY VE HAVA KUVVETLERİ'NDE YENİ GÖREVLER

Orgeneral Levent Ergün, Genelkurmay İkinci Başkanlığı görevine atanırken, Orgeneral Rafet Dalkıran ise Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevine getirildi.