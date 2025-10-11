ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik yüzde 100 oranında ek gümrük vergisi getireceklerini açıkladı. Bu açıklama küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı. Güvenli liman arayışı artarken, altının ons fiyatı rekor seviyelere ulaştı.

ALTINDA TARİHİ REKOR

Hafta boyunca dalgalı seyreden ons altın, açıklamanın ardından önce 4 bin 59 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ardından 3 bin 947 dolara kadar gerileyen fiyat, yeniden toparlanarak yüzde 1,28 artışla 4 bin 21 dolara yükseldi. Şu an itibarıyla altının ons fiyatı 4 bin 16 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ GERİ DÖNDÜ

İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşma sonrası kısa süreli gerileyen güvenli liman talebi, Trump’ın açıklamasıyla yeniden yükselişe geçti. Gün içerisinde 3 bin 990 dolara kadar gerileyen altın, haftayı güçlü bir yükselişle kapattı.

JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ OLUYOR

Ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimlerin altın fiyatlarını yukarı yönlü etkilediği belirtiliyor. Küresel risk algısındaki artış, yatırımcıların altına olan yönelimini güçlendiriyor.

11 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI