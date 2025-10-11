Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde yer alan Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi, yaklaşık 6 bin metrekarelik alanıyla fiziki büyüklük açısından hem Türkiye’nin hem de dünyanın en büyük cemevi projesi olarak açılıyor. Proje, Devlet Bahçeli’nin Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu’na bağışladığı arazi üzerine inşa edildi.

ALEVİ İNANÇ SİSTEMİ MİMARİYE YANSITILDI

Üç katlı yapıda Alevi inanç sistemine özgü pek çok detay yer aldı. Cem salonu, gökyüzünü temsil eden kırlangıç motifiyle tasarlandı. Dört kapı — şeriat, tarikat, marifet, hakikat — ve 40 makamın sembolik olarak işlendiği mimaride, her kemer bu makamlara göre düzenlendi. 12 köşeli kubbe ile 12 imam figürü temsil edilirken, sönmeyen ateş ve su figürleri de yer aldı.

KAPSAMLI TESİSLER BULUNUYOR

Külliyede 307 metrekarelik cem salonunun yanı sıra, 160 kişilik çok amaçlı toplantı salonu, fuaye alanı, dede ve sohbet odaları, sanayi tipi mutfak, yemek salonu, kurban kesim alanı, gasilhane, morg ve misafirhane yer alıyor. 22 misafir odasında 50 kişilik yatak kapasitesi ve 2 atölye de bulunuyor. Otopark ise 50 araçlık kapalı, 15 araçlık açık alan içeriyor. İkinci etap mobilya ve iç dizayn çalışmalarının iki ay içinde tamamlanması planlanıyor.

BAHÇELİ'NİN KATILIMI NETLİK KAZANMADI

Açılış törenine Devlet Bahçeli’nin katılıp katılmayacağı konusunda çeşitli iddialar gündeme geldi. Bazı kaynaklar katılacağını öne sürerken, bazı çevreler siyasi tartışma yaşanmaması için törende yer almayacağını iddia etti.

ALEVİ DERNEKLERİNDEN SERT TEPKİ

Açılışa saatler kala bazı Alevi dernekleri projeye tepki gösterdi. Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), Avustralya Alevi Federasyonu (AFA), Türkiye Alevi Federasyonu (ADFE), Alevi Kültür Dernekleri (AKD), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) ve Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri (PSAKD) ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Alevi toplumu bu yapıya rızalık göstermeyecektir. Bu bir asimilasyon projesidir” ifadelerine yer verildi. Yapının Alevi toplumunun değerleriyle hiçbir ilgisi bulunmadığı ileri sürüldü.

"GENEL BAŞKANIMIZ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, açılış öncesi yaptığı açıklamada, süreci Devlet Bahçeli’nin yakından takip ettiğini söyledi. “Sayın Genel Başkanımız sık sık ‘Bir an önce açın’ diyerek süreci takip etti. İlk davetiyeyi ben Sayın Genel Başkanımıza arz ettim. Kendisi çok mutlu ve memnun oldu” ifadelerini kullandı.