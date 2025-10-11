Singapur’da düzenlenen 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Defne Kurt, 7 gün süren organizasyonda 5 altın madalya kazandı. Şampiyonada Türkiye adına tarihi bir başarıya imza atan Kurt, yarışmaların ardından yaptığı açıklamada, elde ettiği madalyayı Gazze’deki çocuklara armağan ettiğini söyledi.

"AKIL ALMAYACAK KADAR ZOR BİR SÜREÇ GEÇİRDİLER"

İsrail’in Gazze’ye yönelik 2 yıl süren saldırıları ve bölgede yaşanan insani dram hakkında konuşan Kurt, bu sürecin kendisini derinden etkilediğini belirtti. Ateşkes anlaşmasının imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren milli sporcu, şu ifadeleri kullandı:

“Benim söylemek istediğim, bu son iki sene içinde gerçekten hani akıl alamayacak kadar zor bir savaş, zor bir süreç geçirdiler ve şunu söylemek isterim. Ateşkesin olmasını sağlayan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Altın madalyamı da Gazze'deki çocuklara armağan ediyorum”.

1 YAŞINDA SUYLA TANIŞTI

Yüzmeye çok küçük yaşta başladığını anlatan Kurt, suyla ilk temasının babası sayesinde 1 yaşında gerçekleştiğini aktardı. Annesinin yaz okulunda çalıştığını, kardeşiyle birlikte yaz okuluna gittiklerini belirten milli sporcu, yüzme kararının bu süreçte şekillendiğini söyledi.

“Babamın beni havuza atmasıyla 1 yaşımda suyla tanıştım. Annem evde bakacak kimse olmadığı için yanında bizleri de götürmek durumundaydı. Kardeşimle annemin çalıştığı yaz okuluna gittik. Orada birçok faaliyet yaparken en son artık yüzmede karar kıldık”.

KAZA SONRASI YENİDEN BAŞLADI

13 yaşında milli takıma giren Kurt, 2023 yılında geçirdiği trafik kazasından sonra yüzmeye geri dönmeyi düşünmediğini ifade etti. Ancak zamanla profesyonel düzeyde yeniden yarışma kararı aldığını belirten şampiyon sporcu, bu sürecin kendisini paralimpik branşa yönlendirdiğini söyledi:

“22 yaşına kadar yüzdüm fakat 2023 yılında geçirdiğim talihsiz trafik kazasından sonra tekrar yüzmeye başlamayı önce düşünmüyordum. Sonra profesyonel nasıl yüzebilirim, nasıl geri dönebilirim soruları geldi. Şu an paralimpikteyim, bu yoldayım. Bu süreç bir şekilde bu yola evrildi”.

“HİÇBİR ZAMAN PES ETMEDİM”

Psikoloji eğitimi aldığını belirten Kurt, şampiyonalara hazırlanırken yaşadığı kötü deneyimleri motivasyon kaynağı olarak kullandığını söyledi.

“Şampiyonalara, yaşadığım kötü deneyimleri aklıma getirerek, onlardan moral, motivasyon bularak, yaşadığım acıları, hayallerimi o süreçte hatırlayarak çalıştım”.

İnatçı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan milli sporcu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben inatçı bir insanım. Hiçbir zaman pes etme gibi bir durumum olmadı. İnsanlar maalesef yaşadığı bazı durumlardan pes etme noktasına gelebiliyor. Bu süreçte de neyin neden başına geldiğini iyi anlayıp olumlu taraflarına bakarak yaşadığımız kötü tecrübe hafifleyip motivasyona dönüşebiliyor”.

SİNGAPUR'DA "GÖREVİ TAMAMLADI"

2015 yılında Singapur’da yapılan şampiyonada derece elde edemeyen Defne Kurt, 10 yıl sonra aynı şehirde 5 altın madalya kazanarak kendisini başarılı hissettiğini dile getirdi.

“2015’te de derece almak istiyordum ama olmamıştı. Aynı yerde 10 yıl sonra 5 madalya kazandım. Görevimi tamamlamış hissettim”.