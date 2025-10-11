İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası düzeyde aranan iki önemli suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. "CHROOKE" isimli suç örgütünün elebaşı olan ve "Don Vito" lakabını kullanan Abdullah Alp Üstün ile örgütün mali işlemlerinden sorumlu olan Hasan Lala, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

ORTAK OPERASYONLA YAKALANDILAR

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını şu sözlerle paylaştı:

“Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımız, BAE güvenlik birimleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan ortak çalışmalar sonucu; suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından kırmızı bültenle aranan Abdullah Alp Üstün'ün yakalandığını belirtti.

Aynı operasyonda, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde ithal etme ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından kırmızı difüzyon mesajıyla aranan ve örgütün mali sorumlusu olduğu tespit edilen Hasan Lala da yakalandı.

HAVACILIK VE ÖZEL HAREKAT BİRİMLERİ DESTEĞİYLE

Operasyona Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığı'nın da destek verdiği bildirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyona katkı sunan tüm birimlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası iş birliğimizle organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz.”