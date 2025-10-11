Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik, geçmiş yıllarda düzenlenen konserler nedeniyle yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma başlatılabilmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan izin talebinde bulundu.

Başsavcılık, talebi, 4448 Sayılı Kanun kapsamında yaptı. Belediye yönecileri hakkında soruşturma iznini gerektirecek bir durumun ortaya çıkması halinde, büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında soruşturma için İçişleri Bakanı'nın izni gerekiyor. İzin verilmesi halinde Yavaş için soruşturma süreci başlayacak.

ABB Başkanı Yavaş, daha önce yaptığı açıklamalarda iddiaların temelsiz olduğunu savunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konser soruşturması kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için İçişleri Bakanlığı'dan soruşturma izni istedi.

KONSER SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?

Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Gündeş'e Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 69 milyon lira verildiği iddia edilince tartışma başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açıklamalar yaparak, 2024 yılı sonunda iddianın araştırıldığını ve ödemenin durdurulduğunu söyledi.

Yavaş, "Ebru Gündeş'in kendi muvafakatıyla açıklıyoruz, kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber ödenen para 4 milyon 750 bin lira." dedi ve konserlerle ilgili şu savunmayı yaptı:

"- Hak ediş ve genel kabul evraklarına göre 44 milyon 937 bin lira olarak faturalandırılmıştır.

- Kurulumda çalışan personel 90 kişi. Tek tek bunların sigorta girişlerini, bordrolarını istedim. Ayrıca teknik, ses, ışık ve led ekranda çalışan 56 kişi. 12 tır şehir dışından, 8 tır da Ankara'dan olmak üzere toplam 20 tır malzemeyle kurulum yapılmıştır. Kurulum ve sökümde günlük çalışan sayısı 146 kişi."

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlerle ilgili 2024 yılında yapılan ihbarlar üzerine başlatılan soruşturma, 13 gözaltı kararıyla sonuçlandı. 130 konser denetimden geçirilirken, 32 konserde usulsüz ödeme olduğunu savunuluyor, 104 konser için de soruşturmanın halen sürdüğü belirtiliyordu.

İDDİANAME TAMAMLANMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kamuoyunda "konser soruşturması" olarak bilinen dosyada yürütülen soruşturma tamamlanarak 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Hazırlanan 59 sayfalık iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin soruşturmaya ilişkin açıklamasında, suçlama konusu olan konserlere ilişkin daha önce Mülkiye Müfettişleri'nin inceleme yaptığı ve bu incelemelerde herhangi bir usulsüzlük bulgusuna rastlanılmadığı anlatıldı.

KONSER İDDİANAMESİNDE HANGİ SUÇLAMALAR YER ALDI?

İddianamede, ABB'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere ilişkin çeşitli haber siteleri ve sosyal medya platformlarında yer alan "harcamalarda usulsüzlük yapıldığı iddiası" ile ilgili paylaşımların ihbar kabul edilerek, soruşturma başlatıldığı ileri sürüldü.

ABB ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen konser ve teknik hizmet alımlarında, piyasa rayiç bedellerine uygun olmayan ödemeler yapılarak kamu zararına yol açıldığı öne sürülen iddianamede, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen rapor ile 17 Eylül 2025 tarihli bilirkişi raporunda, 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 32 konser hizmet alımında yüklenici firmalara piyasa değerinin üzerinde ödeme yapıldığı ve bu suretle toplam 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında haksız menfaat sağlandığı iddiasına yer verildi.

İddianamede, şüpheliler ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali B, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk E, eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Hüseyin Z. ve Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Celal A. ile şirket sahipleri Onur E, Selahattin Ç, Kaan A. ve Sıla E. hakkında, "zincirleme şekilde nitelikli zimmet" suçundan ayrı ayrı 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

ABB eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Alp Aykut Ç, Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Kurtuluş B, şirket sahipleri Arda A, Eren D, Levent E. ve Üstün A. hakkında ise "nitelikli zimmet" suçundan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TEK FİRMADAN DOĞRUDAN TEMİN MEVZUATA AYKIRI

İddianamede, konser ve sahne kurulumu hizmetlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/b maddesine dayanılarak tek bir firmadan doğrudan temin edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, bu hizmetlerin tekel niteliği taşımadığı ve piyasada çok sayıda organizasyon firması ile prodüksiyon şirketinin bulunduğu suçlaması yer aldı.

İddianemede, gerçekleştirilen işlemlerin, Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesinde düzenlenen "rekabet, saydamlık, eşit muamele ve kaynakların verimli kullanılması" ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ifade edilerek, yapılan alımların Kamu İhale mevzuatının özüne ve ruhuna uygun olmadığı ileri sürüldü..

İddianamede, ABB çalışanlarıyla ihaleleri alan firma yetkilileri hakkında yeterli şüphe ve delil bulunduğu gerekçesiyle 23 Eylül 2025 tarihinde yakalama ve gözaltı talimatı verildiği bilgisi hatırlatılarak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kayıtlarına göre şüphelilerin birbirleriyle irtibatlı oldukları, Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karar doğrultusunda yapılan aramalarda ele geçirilen cep telefonlarında konserlere ilişkin WhatsApp yazışmalarının tespit edildiği savunuldu.

MASAK tarafından hazırlanan raporda, üç firmaya işaret edildi. Bu firmaların adreslerinin sanal ofis olduğu bilgisi verilip, usulsüz fatura kesilen adresler olabileceği iddiasına yer verildi.

TOPLAM 153 MİLYON LİRA MENFAAT SAĞLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

İddianamede, Hacı Ali B'nin 2020-2024 tarihlerinde ABB Sosyal İşler Daire Başkanlığının harcama yetkilisi olduğu, şüphelinin 2020 yılında göreve gelmesinden sonra konser sayısında hızlı bir artış yaşandığı ve şüphelinin soruşturmaya konu 32 konser hizmet alımını mevzuata aykırı olarak yaptığı öne sürüldü.

Hacı Ali B'nin, soruşturmaya konu 32 konser hizmet alımının 31'ini, şüpheliler Selahattin Ç. ve Onur E'ye ait dört firmaya verdiği, bu firmalara "doğrudan temin" yöntemi adı altında toplam 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında menfaat sağlandığı aktarılan iddianamede, tutuklu bulunan ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali B'nin ifadesine de yer verildi.

Söz konusu konserler için ihale evraklarını tek tek inceleyerek firmalar ile görüştüğünü anlatan Hacı Ali B, konserlerin çoğunluğunu Selahattin Ç. ve Onur E. isimli kişilerin sahibi olduğu şirketlere verme sebebinin ise onların bu işlemleri sorunsuz ve düzgün yapmaları olduğunu savundu.

Selahattin Ç. ile Onur E'ye ait şirketler arasında yüksek meblağlarda para transferleri gerçekleştirildiği tespiti yer alan iddianamede, MASAK raporuna göre Onur E'nin firmasında toplanan bu paraların, üçüncü kişilere çek ve şüpheli faturalar aracılığıyla bankacılık sisteminden çıkarıldığı suçlamasına yer verildi.

İddianamede, şu suçlamalara yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından 03.10.2025 tarihli yazıda, 'Konunun yargı kararı ile kesinleşmesi akabinde ve bir zarar tespiti yapılması halinde bu zararın tazmini için idaremizce gerekli yargı yollarına başvurulacaktır.' şeklinde cevap verildiği, böylece şüphelilerin uhdelerine geçirdikleri zararın tazmin edilmediği anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamındaki mevcut delillerden Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan soruşturmaya konu 32 konser hizmet alımlarını ayrıcalıklı tutularak imtiyaz tanınan firmalara doğrudan temin adı altında fahiş fiyatlarla yapılarak şirketlerin uhdesine 154 milyon 453 bin 221,60 lira menfaat sağlanması şeklinde gerçekleşen eylemlerin, nitelikli zimmet suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır."

İddianame Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

KONSER SORUŞTURMASININ GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TUTUKLANAN İSİMLER

Şüphelilerden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E ile Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından S.Ç, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.