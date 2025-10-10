İsrail, 8 Ekim’de Gazze ablukasına dikkat çekmek amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda müdahalede bulundu. Müdahale sonrası 18’i Türk, 76’sı yabancı toplam 94 aktivist alıkonuldu.

Alıkonulan aktivistler, Türk Hava Yolları (THY)’na ait özel uçakla Ürdün’den alınarak, saat 14.30’da İstanbul Havalimanı’na getirildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: “VATANDAŞIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ”

İstanbul Havalimanı’nda aktivistleri karşılayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, şu ifadeleri kullandı:

“Son zamanda var olan ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'deki kardeşlerimizin imdadına yetişmek amacıyla organize edilen Sumud filosundan sonra Özgürlük filosu girişimi de son günlerde gündemimizdeydi. Ülkemizin çeşitli kurumlarının girişimleriyle başta vatandaşlarımız olmak üzere başka ülke vatandaşlarını da ülkemize getirerek tahliyeleri gerçekleştirdik.”

Kulaklıkaya, üç Türk milletvekilinin daha önce tahliye edildiğini hatırlatarak, “Ülkemiz dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşına sahip çıkıyor” dedi.

“KAÇIRILDIK, KÖTÜ MUAMELE GÖRDÜK”

Filo aktivistlerinden bir Türk vatandaşının açıklamaları ise dikkat çekti:

“Vicdan gemisine bindik, bir yol aldık. Uluslararası sularda soykırımcı terör devleti tarafından kaçırıldık. Kıyafetlerimiz ve özel eşyalarımız çalındı. Her türlü kötü muameleye maruz kaldık. Burada bir kahraman yok. Filistin bu haldeyken kimsenin kahramana ihtiyacı yok.”

ÜÇ TÜRK MİLLETVEKİLİ DAHA ÖNCE TAHLİYE EDİLDİ

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Vicdan Gemisi ile yola çıkanlar arasında yer alıyordu. Üç milletvekili dün gece Bakü çıkışlı bir uçuşla İstanbul’a tahliye edildi.