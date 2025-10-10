Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında, bazı meslek gruplarının gelir beyanlarında ciddi uyumsuzluklar tespit etti. Analizler sonucunda özellikle doktorlar, kuyumcular, emlakçılar ve oto galericiler gibi mesleklerde beyan edilen gelirlerin fiili kazançlara göre düşük kaldığı belirlendi.
HARÇ ZORUNLULUĞU GELİYOR
Bakanlık, vergi kayıp ve kaçağının önüne geçmek amacıyla, 178 binden fazla mükellefi kapsayacak şekilde yıllık harç uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu düzenleme, mevcut gelir vergisi yükümlülüklerine ek olarak getirilecek.
MESLEK GRUPLARININ ORTALAMA GELİR BEYANLARI
Bakanlık verilerine göre bazı meslek gruplarının aylık ortalama brüt gelir beyanları şöyle:
-
Aktör / aktris / dublör: 157.265 TL
-
Müzisyen / sunucu / ses sanatçısı: 136.900 TL
-
Eczacı: 66.236 TL
-
Doktor: 61.031 TL
-
Kuyumcu: 42.360 TL
-
Avukat: 33.641 TL
-
Restoran işletmecisi: 20.329 TL
-
Taksici: 12.961 TL
-
Bakkal / market: 10.149 TL
-
Galerici: 7.842 TL
-
Emlakçı: 5.226 TL
-
Kadın kuaförü: 4.729 TL
-
Erkek kuaförü: 3.633 TL
DENETİMLER ARTACAK
Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede 13.536 kuyumcu, 78.560 oto galerici, 86.488 emlakçı ve 27.946 bireysel doktor faaliyet gösteriyor. Bu mükelleflerin büyük bölümünün gelir beyanlarının gerçek kazançları yansıtmadığı tespit edildi. Yeni uygulama ile bu grupların beyan dışı gelirlerinin kontrol altına alınması hedefleniyor.
ŞİMŞEK: “MÜCADELEYİ ARTIRACAĞIZ”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce yaptığı açıklamada, “Kayıt dışılıkla mücadelede dozu daha da artıracağız” ifadelerini kullanmıştı. Şimşek ayrıca, özellikle kuyumculardan alınan verilerin denetimler sonrası artış gösterdiğini de belirtmişti.