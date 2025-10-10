Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında, bazı meslek gruplarının gelir beyanlarında ciddi uyumsuzluklar tespit etti. Analizler sonucunda özellikle doktorlar, kuyumcular, emlakçılar ve oto galericiler gibi mesleklerde beyan edilen gelirlerin fiili kazançlara göre düşük kaldığı belirlendi.

HARÇ ZORUNLULUĞU GELİYOR

Bakanlık, vergi kayıp ve kaçağının önüne geçmek amacıyla, 178 binden fazla mükellefi kapsayacak şekilde yıllık harç uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu düzenleme, mevcut gelir vergisi yükümlülüklerine ek olarak getirilecek.

MESLEK GRUPLARININ ORTALAMA GELİR BEYANLARI

Bakanlık verilerine göre bazı meslek gruplarının aylık ortalama brüt gelir beyanları şöyle:

Aktör / aktris / dublör: 157.265 TL

Müzisyen / sunucu / ses sanatçısı: 136.900 TL

Eczacı: 66.236 TL

Doktor: 61.031 TL

Kuyumcu: 42.360 TL

Avukat: 33.641 TL

Restoran işletmecisi: 20.329 TL

Taksici: 12.961 TL

Bakkal / market: 10.149 TL

Galerici: 7.842 TL Mehmetçik Gazze'ye mi gidiyor? MSB'den açıklama var İçeriği Görüntüle

Emlakçı: 5.226 TL

Kadın kuaförü: 4.729 TL

Erkek kuaförü: 3.633 TL

DENETİMLER ARTACAK

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede 13.536 kuyumcu, 78.560 oto galerici, 86.488 emlakçı ve 27.946 bireysel doktor faaliyet gösteriyor. Bu mükelleflerin büyük bölümünün gelir beyanlarının gerçek kazançları yansıtmadığı tespit edildi. Yeni uygulama ile bu grupların beyan dışı gelirlerinin kontrol altına alınması hedefleniyor.

ŞİMŞEK: “MÜCADELEYİ ARTIRACAĞIZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce yaptığı açıklamada, “Kayıt dışılıkla mücadelede dozu daha da artıracağız” ifadelerini kullanmıştı. Şimşek ayrıca, özellikle kuyumculardan alınan verilerin denetimler sonrası artış gösterdiğini de belirtmişti.