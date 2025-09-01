Papara Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 16. dakikada Paul Onuachu’nun golüyle öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca bordo-mavili ekip devreye 1-0’lık üstünlükle girdi.

SAMSUNSPOR SON ANLARDA BERABERLİĞİ YAKALADI

Maç boyunca skor üstünlüğünü koruyan Trabzonspor, son dakikalarda kalesinde golü gördü. 88. dakikada sahneye çıkan Marius Mouandilmadji, Samsunspor adına beraberlik golünü kaydederek maçın skorunu belirledi: 1-1.

PUANLAR PAYLAŞILDI, GELECEK HAFTANIN RAKİPLERİ BELLİ

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor puanını 10'a yükseltti. Bir maçı eksik olan Samsunspor ise 7 puana ulaştı. Süper Lig’in bir sonraki haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Samsunspor ise sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.