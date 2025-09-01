Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 2-0'lık skorla galip geldi.

Maçın 8. dakikasında Beşiktaş savunmasında Kartal Kayra Yılmaz’ın geri pasında araya giren Ogundu, ceza sahası içinde çaprazdan şutunu çekti. Top az farkla üstten auta gitti.

dakikada Beşiktaş atağında sağ kanattan gelen topu Svensson, ceza sahası dışındaki Orkun Kökçü’ye gönderdi. Orkun’un çaprazdan yaptığı sert vuruşta, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Alanyaspor öne geçti. 45+5. dakikada Ümit Akdağ’ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Ogundu, ceza sahasında Djalo ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan İbrahim Kaya, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

GÜVEN YALÇIN ESKİ TAKIMINA KARŞI SKORU BELİRLEDİ

dakikada fark ikiye çıktı. Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir, savunma arkasına sarkan Güven Yalçın’ı topla buluşturdu. Topu kontrol eden Güven, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandırdı.

SERGEN YALÇIN İLE BEŞİKTAŞ İLK SINAVINDA PUANSIZ

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, takımının başındaki ilk resmi maçında yenilgiyle tanıştı.

Bu sonuçla Beşiktaş, ligde 3 puanda kaldı. İki maç eksiği bulunan siyah-beyazlılar, sezona istediği gibi başlayamadı. Sezonun ilk galibiyetini alan Corendon Alanyaspor ise puanını 4’e yükseltti.