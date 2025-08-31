Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’nde 27 Ağustos’ta çıkan orman yangını, kısa sürede büyüyerek Aydın sınırına sıçradı. Dört gündür devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Dün gece saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, bugün öğleden sonra şiddetli rüzgârın etkisiyle yeniden büyüdü.

EVLER ALEVLERE TESLİM OLDU

Alevlerin yeniden etkili olduğu bölgede, Buldan’a bağlı Bölmekaya Mahallesi’ndeki evler yanmaya başladı. Yangının ilerlemesi üzerine Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ile Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliye işlemleri başlatıldı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangını söndürme çalışmalarına çok sayıda ekip katılırken, helikopterler ve uçaklarla havadan, itfaiye ve orman işçileriyle karadan müdahale devam ediyor.