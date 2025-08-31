Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan transferi sonuçlandırdı. Sarı-lacivertli kulüp, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, “Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

22,5 MİLYON EURO BONSERVİS

Transferin mali detayları da netleşti. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica’ya 22,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca 2,5 milyon euro bonus ödemesi de anlaşmaya dahil edildi.

BENFICA’YA VEDA MESAJI

Anlaşmanın ardından Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından Benfica’ya veda etti. Oyuncu paylaşımında, “Ne yazık ki veda zamanı. Harika anılarla dolu unutulmaz bir yılın ardından bu yolculuğun bir parçası olan herkese birkaç söz bırakmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Aktürkoğlu, takım arkadaşlarına, teknik direktör Bruno Lage, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve taraftarlara teşekkür ederek, “Bu kulübün hayatımda her zaman çok özel bir yeri olacak. İlk Avrupa tecrübem için sizlerden aldığım destek için son derece minnettarım” dedi.

Milli futbolcu ayrıca Benfica Başkanı Rui Costa’ya da teşekkür etti.

İSTANBUL’A GELİYOR

Resmi sözleşme için İstanbul’a hareket eden Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından uçağın içinden bir fotoğraf paylaştı.