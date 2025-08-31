İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emin Öner ve Gürcan Okumuş, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Öner hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma” suçlarından tutuklama kararı verdi. Okumuş ise “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma” suçlamalarıyla tutuklandı.

FETÖ İRTİBATI VE CASUSLUK İDDİASI

Başsavcılık tarafından yürütülen çalışmalarda, ASSAN Group bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin FETÖ ile bağlantılı olduğu ve askeri casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit edildi.

Şüpheliler Öner ve Okumuş, 27 Ağustos’ta “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “askeri casusluk” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında ASSAN Group bünyesinde faaliyet gösteren 10 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.