Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)’nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere Çin’in Tiencin kentine geldi. Erdoğan’ı, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve büyükelçilik personeli karşıladı.

KALABALIK HEYET ZİRVEDE ERDOĞAN’A EŞLİK EDİYOR

Ziyarete, Emine Erdoğan’ın yanı sıra, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.

Ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da heyette yer aldı.

AKŞAM YEMEĞİ VE İKİLİ GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından liderler onuruna verilecek olan akşam yemeğine katılacak.

Zirve sırasında, Şi Cinping başta olmak üzere katılımcı diğer liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.