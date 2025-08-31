tv100’de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına katılan Sinan Burhan, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davaya dair Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bilgiler paylaştı.

Burhan, Kılıçdaroğlu’nun aylardır süren mahkeme süreciyle ilgili hiçbir yorum yapmadığını belirtti.

“Kemal Bey mutlak butlan ve mahkeme ile ilgili aylardır tek yorum yapmadı. Mahkemede davacı pozisyonunda da değil. Algı sanki dava açmış gibi. Kara propaganda davaya sebep olan değişimciler” dedi.

“DİYALOG KAPISI KAPALI TUTULMAYACAK”

Burhan, Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararına uyacağını vurguladı ve “15 Eylül’e kadar da bu tavrı sürecek. Mahkeme kararına uyacak. Mutlak butlan olursa açıkladığı gibi hayır deme şansı yok” ifadelerini kullandı. Ayrıca, sosyal medyada kendisine yönelik linç kampanyalarına rağmen Kılıçdaroğlu’nun diyalog kapısını kapatmadığını belirtti.

KURULTAY DAVASININ GEÇMİŞİ

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından dava açılmıştı. Dava dosyaları, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.

30 Haziran’daki 3’üncü duruşmada, mahkeme, kurultayda usulsüzlük suçlamasıyla açılan ceza davasında, Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararının kesinleşmesini bekleme kararı almıştı.

DURUŞMA 15 EYLÜL’E ERTELENDİ

CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan, partinin kuruluş yıl dönümüne denk gelen 4-9 Eylül haftasında yapılacak etkinlikler nedeniyle duruşmanın ertelenmesini talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, duruşmayı 15 Eylül saat 10.00'a erteledi.