Galatasaraylı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe'ye transfer sürecinde kulübün öncelik hakkını kullanmaması üzerine yönetimi eleştirdi. Portekiz temsilcisi Benfica, oyuncunun transferiyle ilgili olarak Galatasaray’ı bilgilendirdi. Kulübün bu bilgilendirme sonrasında harekete geçmemesi, taraftarların tepkisine yol açtı.

5 GÜNLÜK SÜRE DETAYI TEPKİYİ ARTIRDI

Transfer sürecinde Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazabilmek için 5 günlük süreye ihtiyaç duyuyordu. Bu süre içinde Galatasaray'ın harekete geçmemesi, Fenerbahçe için süreci kolaylaştırdı. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Rizespor maçı öncesi yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye herhangi bir zorluk çıkarılmayacağını belirtti.

Eray Yazgan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe’ye sorun çıkarmayacağız."

SOSYAL MEDYADA "İSTİFA" ÇAĞRISI

Gelişmelerin ardından birçok Galatasaraylı taraftar, sosyal medya platformu X üzerinden yönetimi eleştirdi. Kısa sürede yayılan "Dursun Özbek istifa" etiketi, 100 binin üzerinde etkileşim alarak Türkiye gündemine girdi.

Taraftarlar, transfer sürecindeki tutumu nedeniyle başkan Dursun Özbek ve yönetimi istifaya davet etti. Bazı taraftarlar ise bu tepkilere karşı çıkarak, tartışmalara farklı görüşlerle katıldı.