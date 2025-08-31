Alperen Şengün’ün 14 sayılık etkili performansıyla maça iyi başlayan A Milli Takım, ilk periyodu 22-13 önde kapattı.

İkinci çeyrekte kenardan gelen oyuncuların katkısıyla sayı farkını açan milliler, soyunma odasına 51-27’lik skorla üstün girdi.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA FARK 36’YA ÇIKTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyunun kontrolünü elden bırakmayan Türkiye, Ömer Faruk Yurtseven ile pota altından etkili oldu. Üçüncü periyodun sonlarına doğru üst üste dış atışlarla sayı bulan milliler, bu bölümü 73-37 önde geçti.

FARKLI GALİBİYETLE TURU GARANTİLEDİ

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren 12 Dev Adam, karşılaşmayı 41 sayı farkla 95-54 kazanarak hem 3. galibiyetini aldı hem de son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

PORTAKALAR DAĞILDI, GOMES DİSKALİFİYE EDİLDİ

Portekiz’in başantrenörü Mario Gomes, maçın bitimine 4 dakika kala üst üste iki teknik faul alarak oyun dışı kaldı.

SIRADAKİ RAKİP ESTONYA

Türkiye, A Grubu’ndaki dördüncü maçını 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.45’te Estonya ile oynayacak.