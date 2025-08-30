Mücadelenin 15. dakikasında Abdülkerim Bardakcı, sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topun kaleye yönelmesiyle gole yaklaştı. Kaleci Erdem Canpolat’ı aşan meşin yuvarlak, üst direkten geri döndü.

3 dakika sonra Rizespor, benzer bir şanssızlık yaşadı. Mithat Pala'nın ortasında Halil Dervişoğlu'nun pasıyla topla buluşan Taha Şahin'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yine üst direkten döndü.

SÜPER LİG TARİHİNDEKİ 4000. GOL DAVINSON SANCHEZ'DEN

dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Davinson Sanchez, altıpas çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu gol, Galatasaray’ın Süper Lig tarihindeki 4000. golü oldu. Beşiktaş'ta elenmenin faturası ağır oldu İçeriği Görüntüle

RİZESPOR’UN GOLLERİ VAR’A TAKILDI

dakikada Rizespor, Olawoyin’in pasında Sowe ve ardından Laçi ile ağları buldu ancak VAR incelemesi sonrası Sowe’un ofsaytta olduğu belirlendi ve gol geçersiz sayıldı. 44. dakikada Laçi'nin bir diğer golü de Sowe’un ofsaytta bulunması nedeniyle iptal edildi.

OSIMHEN SKORU 2-0 YAPTI

dakikada Abdülkerim Bardakcı, sol kanattan yaptığı ortayla hücuma katkı sağladı. Boş pozisyonda bulunan Osimhen, kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.

RİZESPOR FARKI AZALTTI

Oyuncu değişiklikleriyle baskıyı artıran Çaykur Rizespor, skoru 2-1 yaptı. Günay Güvenç’in kısa düşen pası sonrası Lucas Torreira topu kaybetti. Seken topu kontrol eden Dal Varesanovic, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla takımının tek golünü kaydetti.

ICARDI FİŞİ ÇEKTİ

Karşılaşmanın son anlarında Sallai’nin ön alanda kazandığı top sonrası Mauro Icardi, ceza sahasında boş pozisyonda topla buluştu. Icardi, topu boş kaleye göndererek maçın skorunu belirledi: 3-1.

GALATASARAY PUANINI 12’YE YÜKSELTTİ

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı. Bu sonuçla Galatasaray, ligde oynadığı dört maçı da kazanarak puanını 12 yaptı. Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı.

Ligin 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek.