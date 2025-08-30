BARIŞ ALPER YILMAZ KAYSERİSPOR MAÇI KADROSUNDA NEDEN YOK?

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı öncesinde açıklanan kamp kadrosunda, kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın yer almaması dikkat çekti. Performansıyla taraftarın beğenisini toplayan genç oyuncunun kadro dışı kalma nedeni merak konusu olmuştu.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin açıklama Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu’dan geldi. Kavukçu, “İçinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyet ve yönetimin ortak kararıyla kadroya dahil edilmedi,” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, taraftarların kafasındaki soru işaretlerini büyük ölçüde giderdi. Görünen o ki, genç oyuncuya kısa süreli bir mental ve fiziksel dinlenme fırsatı tanındı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Barış Alper Yılmaz’ın maç kadrosunda yer almaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok taraftar, oyuncunun sahada olması gerektiğini savunurken, bazıları da bu kararın onun sağlığı açısından doğru olabileceğini dile getirdi.

PERFORMANSIYLA TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLMUŞTU

2024-2025 sezonuna formda bir başlangıç yapan Barış Alper, hem hücumda hem savunmada sergilediği etkili oyunla dikkat çekmişti. Teknik heyetin bu süreci yönetme biçimi, oyuncunun sezonun geri kalanı için hazır kalmasını sağlamayı hedefliyor.