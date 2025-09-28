Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük’e konuk oldu. Karşılaşma bordo-mavili takımın 4-3’lük üstünlüğüyle sona erdi.

dakikada Felipe Augusto, sağ kanattan ceza sahasına girerek Pina ile yaptığı verkaç sonrası topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor’u öne geçirdi. 28. dakikada Sam Larsson’un pasıyla topla buluşan Tiago Çukur, sol çaprazdan yaptığı vuruşla skora denge getirdi. dakikada Pina’nın sağ kanattan yaptığı ortaya Paul Onuachu şık bir vuruş yaparak Trabzonspor’u bir kez daha öne geçirdi.

VAR İNCELEMESİ SONRASI PENALTI KARARI KESİNLEŞTİ

45+3. dakikada ceza sahasında rakibi Atakan Çankaya tarafından formasından çekilen Onuachu için hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Türkmen, kararını değiştirmedi. 45+8. dakikada penaltı atışını kullanan Paul Onuachu, topu filelere göndererek hem kendisinin ikinci hem takımının üçüncü golünü kaydetti.

SİKAN SKORU 4-1’E GETİRDİ

İkinci yarıda Trabzonspor net fırsatlardan yararlanamazken, 88. dakikada savunma arkasına sarkan Danylo Sikan, Stefan Savic ve Tim Folcarelli’nin kafa paslaşmaları sonrası topu ağlara göndererek skoru 4-1 yaptı.

FOFANA’DAN SON DAKİKA GOLLERİ

Fatih Karagümrük, 90+1. dakikada David Fofana’nın ceza sahası sol çaprazdan attığı golle farkı ikiye indirdi. Hemen bir dakika sonra Arif Boşluk’un hatalı pasını değerlendiren Fofana, ceza sahasında bir kez daha fileleri havalandırdı: 3-4.

SERİ SONLANDI, PUAN DURUMU DEĞİŞTİ

Trabzonspor, bu galibiyetle üç maç aradan sonra kazandı. Daha önce Samsunspor ve Gaziantep FK ile berabere kalan, Fenerbahçe’ye yenilen bordo-mavililer puanını 14’e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 3 puanda kaldı.

Ligin 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor’u ağırlayacak. Fatih Karagümrük ise Gaziantep FK ile karşılaşacak.