Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'ne katıldı. Erdoğan, tören alanına özel olarak üretilen Togg ile geldi.

Togg’un limuzin tarzında tasarlanan bu özel modeli ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Genişletilmiş gövde yapısı ve iç dizaynıyla dikkat çeken aracın dört sıra koltuk bulunduğu öğrenildi.

ERDOĞAN’A EŞLİK EDEN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Limuzin tarzı Togg’da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yer aldı. Araca eşlik eden bir diğer isim ise Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan oldu.

Bilal Erdoğan’ın resmi programlarda yer alması, geçmişte çeşitli tartışmalara yol açmıştı.