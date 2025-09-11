İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

TMSF, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde basiretli tacir anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir.”

TMSF, Can Grubu bünyesindeki eğitim kurumlarının (Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji) kamu sorumluluğu bilinciyle yönetileceğini belirterek, “Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek, öğrencilerin eğitimi güven içinde sürdürülecektir” ifadelerini kullandı.