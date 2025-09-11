Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08.24'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 11,08 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

MANSUR YAVAŞ: "HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR"

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kalecik ilçemizde meydana gelen ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.