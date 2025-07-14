Akşam saatlerinde bazı yabancı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, Türk Hava Yolları’nın Ürdün, İran ve Irak’a yönelik uçuşlarını iptal ettiği yönündeki bilgiler kamuoyunda geniş yankı buldu. Ancak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

THY: UÇUŞLAR NORMALE UYGUN SÜRÜYOR

Türk Hava Yolları (THY) yetkililerinden edinilen bilgilere göre, bahsi geçen üç ülkeye yönelik tarifeli uçuşlarda herhangi bir iptal ya da aksama yaşanmadı. Şirketin Ürdün, İran ve Irak’a planlanan uçuşlarının normal şekilde devam ettiği vurgulandı.

KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME ÇAĞRISI

THY yetkilileri, yolcuların ve kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğini belirterek, sosyal medyada yer alan doğrulanmamış içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Havayolu şirketinin resmi iletişim kanalları üzerinden yapılacak duyuruların esas alınması gerektiği hatırlatıldı.