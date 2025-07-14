FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Avrupa temsilcileri karşı karşıya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) ile UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu Chelsea, kupayı kazanmak için sahaya çıktı. Mücadele, İranlı hakem Alireza Faghani tarafından yönetildi. Yardımcılıklarını ise Avustralyalı Anton Schetinin ve Ashley Beecham üstlendi.

PALMER’DAN İLK YARIDA İKİ GOL

Karşılaşmanın ilk golü 22’nci dakikada geldi. PSG ceza sahasında yaşanan karambolde top, ceza sahası dışındaki Cole Palmer’ın önünde kaldı. Palmer, sol ayağıyla yaptığı vuruşla kaleciyi mağlup etti: 1-0.

Dakikalar 30’u gösterdiğinde, Palmer bir kez daha sahneye çıktı. Sağ kanattan topu taşıyan genç oyuncu, ceza sahası çizgisine kadar ilerledi ve benzer bir vuruşla ağları bir kez daha havalandırdı: 2-0.

43’üncü dakikada bu kez Joao Pedro, Palmer’ın asistinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şutu gole çeviren Pedro, ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.

İKİNCİ YARIDA SKOR DEĞİŞMEDİ

İkinci yarıda tempo düşerken, PSG’nin farkı azaltma çabaları sonuçsuz kaldı. Chelsea savunması ve kaleci başarılı bir performans sergileyerek rakibine gol şansı tanımadı. Mücadele 3-0 Chelsea üstünlüğüyle sona erdi.

TRUMP ÇİFTİ MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Karşılaşmayı izleyenler arasında ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump da yer aldı. Trump çifti, mücadeleyi FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte tribünden takip etti.

CHELSEA TARİHİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Bu sonuçla birlikte Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı kazanan takımlar arasına adını yazdırdı. Londra temsilcisi, finalde sergilediği etkili oyunla kupayı müzesine götürdü. Turnuvada attığı goller ve yaptığı asistlerle öne çıkan Cole Palmer, finalin en dikkat çeken ismi oldu.