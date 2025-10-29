Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadıkları tespit edilen 152 hakemin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, bu hakemlerin futbol disiplin talimatlarına aykırı hareket ettikleri belirtildi.

Bahis oynadığı gerekçesiyle sevk edilen hakemlerin arasında 7 üst klasman, 15 üst klasman yardımcı hakem de bulunuyor.

ÜST DÜZEY İSİMLER LİSTEDE

Disiplin süreci başlatılan hakemler arasında, FIFA kokartı taşıyan Zorbay Küçük, Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun da yer aldı.

TFF açıklamasında, sevk edilen isimlerin futbol oyun kurallarını ihlal ederek bahis faaliyetlerine katıldıkları ifade edildi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu hakemlerin futbol müsabakalarına ilişkin bahis oyunlarına iştirak ettiğine dair iddialar üzerine 6222 sayılı Kanun çerçevesinde soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MASAK ve TFF işbirliğiyle yürütüldüğü belirtildi.

TFF’NİN SEVK LİSTESİNDE KİMLER VAR?

TFF Hukuk Müşavirliği’nin PFDK’ye sevk ettiği isimler arasında farklı klasmanlardan hakemler yer aldı.

Üst klasman hakemler:

Zorbay Küçük

Egemen Artun

Mehmet Ali Özer

Melih Kurt

Muhammed Selim Özbek

Seyfettin Alper Yılmaz

Yunus Dursun

Üst klasman yardımcı hakemler:

Ahmet Türkeş, Azem Zorlu, Baykal Tuna, Eren Öksüzler, Eyüp Özer, Faruk Yağlı, Göktuğ Hazar Erel, Hasan Erdoğan, Mehmet Akıncık, Mehmet Sıraç Akpınar, Rıdvan Çevik, Rüştü Muhammed Orcan, Selami Dursun, Serdar Soydan, Şenol Bektaş

Klasman ve klasman yardımcı hakemleri:

Listeye göre 130’dan fazla hakem daha çeşitli seviyelerde bahis oynadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Bu isimler arasında Abdullah Murat Yoldaş, Ali Bilen, Burak Doğru, Eren Gökmen, Göktan Demeli, Abdullah Yalçınkaya, Adem Mazlum, Ahmet Kıvanç Kader, Baran Karaman, Fatih Yüzbaşı gibi birçok farklı klasmandan hakem bulunuyor.