Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında oynanması planlanan bazı müsabakaların ertelendiğini açıkladı. Karar, UEFA organizasyonlarında mücadele eden takımların fikstür yoğunluğu gerekçesiyle alındı.

UEFA MAÇLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

Federasyon tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bu sezon ülkemizi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

TARİHLER DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Ertelenen karşılaşmaların ne zaman oynanacağına ilişkin bilginin daha sonra duyurulacağı belirtildi. TFF, açıklamanın sonunda şu dileklere yer verdi:

“Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz.”