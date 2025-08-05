Ayasofya Camii'nde 11 Temmuz günü meydana gelen olayda, Cizre nüfusuna kayıtlı kırmızı şapkalı bir şahıs yüzünü gizleyerek camiye girdi. Cami içerisinde bir sütunun dibindeki rahlelerin arkasına geçen şahıs, yanında getirdiği kitapları yakarak halıyı tutuşturdu.

BİR KADININ DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Yangını ilk fark eden, camide bulunan bir kadın oldu. Durumu fark eden kadın hemen çevredekileri uyardı. Sesleri duyarak olay yerine koşan cami imamı, tutuşan halıyı çekerek alevlerin büyümesini engelledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı cami çevresinde görevli polis ekipleri, olayın ardından geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

RUH SAĞLIĞI KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan kişinin, daha önce ruh ve sinir hastalıkları hastanelerine beş farklı tarihte giriş kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.