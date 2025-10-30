Terör örgütü PKK’nın Türkiye’den çekilme kararını açıklamasının ardından, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 16. kez toplandı. Komisyon, saat 11.00’deki oturumda oy çokluğuyla toplantının kapalı yapılmasına karar verdi.

BAKANLAR KOMİSYONDA SUNUM YAPTI

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldı. Bakan Fidan, Suriye'de SDG'nin merkezi hükümete entegrasyonu süreci hakkında bilgi paylaştı. Bakan Tunç ise PKK’nın silah bırakmasının ardından atılması planlanan hukuki adımlar konusunda komisyon üyelerini bilgilendirdi.

Toplantı öncesinde sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tunç, "toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ: ÇERÇEVE MECLİS'E SUNULACAK

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun bundan sonraki süreçte atılması planlanan adımlara ilişkin bir çerçeve belirleyeceğini ve bu çerçevenin TBMM Genel Kurulu'na sunulacağını açıkladı. Kurtulmuş, "Komisyon, örgütün kendini tasfiye ettiğinin tespit edilmesinden sonra gerçekleştirilmek üzere atılacak adımları belirleyen çerçeveyi Genel Kurul'a sunacak" dedi.

ERDOĞAN, DEM HEYETİNİ BEŞTEPE’DE KABUL EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürece ilişkin olarak DEM Parti İmralı Heyeti’ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek. Görüşmede, PKK’nın çekilme kararı sonrası sürecin mevcut durumu ve hukuki düzenlemelere dair başlıkların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Körfez turu dönüşünde yaptığı açıklamada Diyarbakır’daki eylemden duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş ve "Bu konuyu da görüşeceğiz" demişti. Bu görüşme, DEM heyetinin süreç kapsamında Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği üçüncü toplantı olacak. Heyet daha önce 10 Nisan ve 7 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı’nda kabul edilmişti.