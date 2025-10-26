PKK, 25 örgüt mensubunun katılımıyla Kuzey Irak'ta düzenlediği toplantıda Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurdu. Açıklamada, örgütün Türkiye içindeki tüm güçlerini geri çektiği belirtildi.

Toplantıya aralarında üst düzey isimlerin de yer aldığı 25 kişi katıldı. Açıklamada, 12 Mayıs'ta alınan silah bırakma ve örgütü feshetme kararının ardından çekilme sürecinin tamamlandığı bildirildi.

"SÜREÇ KRİTİK BİR AŞAMADAN GEÇİYOR"

Kuzey Irak'ta yapılan açıklamada, sürecin Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihli “Barış ve Demokratik Toplum” çağrısıyla başladığı ifade edilerek, şu cümleler yer aldı:

“Ortadoğu’daki çatışma ve savaşların Türkiye ve Kürtlerin geleceğini tehdit eder hale gelmesi üzerine başlatılan süreç, son derece önemli ve kritik bir aşamadan geçmektedir.”

Örgüt açıklamasında, bu süreçte PKK ve Abdullah Öcalan öncülüğünde atılan adımların Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yapısında değişime yol açtığı, Kürtlerin barış ve özgürlük yanlısı tutumunun takdirle karşılandığı belirtildi.

"TÜRKİYE'DEKİ TÜM GÜÇLERİMİZİ GERİ ÇEKİYORUZ"

Örgüt, Türkiye'deki çatışma riskini ortadan kaldırmak amacıyla güçlerini geri çektiğini açıklayarak, şu ifadeleri kullandı:

“12. Kongre Kararları temelinde Türkiye sınırları içindeki tüm güçlerimizi geri çekme işlemini Abdullah Öcalan’ın onayıyla gerçekleştirmekteyiz. Medya Savunma Alanları’na ulaşan gruplardan bazıları burada ve bu açıklamaya katılmıştır.”

FESİH KARARI VE SİLAH BIRAKMA TÖRENİ

PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği kongrede silahlı faaliyetlerine son verme kararı aldı. 12 Mayıs'ta ise resmi olarak silah bırakma ve örgütü feshetme kararını ilan etti.

Örgüt, 11 Temmuz’da Kuzey Irak'ta düzenlediği törende silahlarını yaktı. Törene, Bese Hozat kod adlı Hülya Oran da dahil olmak üzere çok sayıda örgüt üyesi katıldı.

ERDOĞAN VE DEM PARTİ GÖRÜŞMELERİ

Sürece giden yolda kritik siyasi görüşmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan’da DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’i Beştepe'de kabul etti.

Bu görüşmenin ardından süreçte dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs'ta geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti.

İMRALI GÖRÜŞMELERİ VE SİYASİ TEMASLAR

DEM Parti heyeti, Adalet Bakanlığı izniyle 28 Aralık’ta İmralı’da ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Bu görüşmeyi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile temaslar izledi.

Ocak ve Şubat aylarında ikinci ve üçüncü İmralı görüşmeleri yapıldı. Görüşmeler sonrası PKK’ya fesih çağrısı yapıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE TEMASLAR SÜRDÜ

DEM Parti heyeti, 18 Mayıs ve 6 Temmuz tarihlerinde İmralı’ya iki kez daha gitti. 7 Temmuz’da ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yeni bir görüşme yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Temmuz’da Devlet Bahçeli ile tekrar bir araya geldi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİNDE SON AŞAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim’de yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı’nın ortak siyasi vizyonla hareket ettiğini belirtti. Açıklama, "Terörsüz Türkiye" hedefinin siyasi zemininin güçlendiği bir döneme işaret etti.

PKK’nın Türkiye’den tamamen çekildiğini açıklaması, yaklaşık yarım asırdır süren terör sorununda tarihi bir dönüm noktası olarak kaydedildi.