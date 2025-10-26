DMM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiğini belirtti. Açıklamada, Anayasa’nın 7’nci maddesi hatırlatılarak yasama yetkisinin yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğu vurgulandı.

TBMM GÜNDEMİNDE BÖYLE BİR ÇALIŞMA BULUNMUYOR

DMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde savcılara bu yönde bir yetki verilmesine dair herhangi bir çalışmanın yer almadığını bildirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde şu anda konuyla ilgili herhangi bir çalışma yoktur.”

SADECE TEKNİK DÜZEYDE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlarla mücadele amacıyla bazı çalışmalar yürütüldüğü bilgisi de açıklamada yer aldı. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların teknik düzeyde çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.

“Bu faaliyetler, yasama sürecinin doğal bir parçası olup henüz bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır.”

MANİPÜLATİF İÇERİKLERE KARŞI UYARI

DMM, kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş ve manipülatif amaçlarla yayılan içeriklere itibar etmemesi gerektiğini vurgulayarak bilgilendirmeyi sonlandırdı.