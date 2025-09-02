CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Halk TV’ye konuşan Özel, “Biz bu karardan haberdardık. Bu 10’uncu denemeydi. İstanbul’da 4, Ankara’da 6 dava var. ‘Mahkemeyi daha görmeden görevdekini uzaklaştırın’ talimatı verdiler. Hukukçularımız bu davada tedbir kararı verilemez, doğrudan sonuç oluşturur” dedi.

Özel, “Biz CHP olarak hukuken atılması gereken her adımı atacağız. Mahkemeye itiraz edeceğiz ama bir yandan mahkemenin yaptığı bu iş Türkiye’de seçim hukukunu askıya alıyor. Bu açıdan YSK’ye ve AYM’ye başvuracağız. Bu kararı olağan kabul etsek ne olur? YSK’nin yürüttüğü hiçbir seçim bundan sonra kesin değildir” ifadelerini kullandı.

“ATATÜRK’ÜN KURDUĞU PARTİYİ DURDURAMAZSIN”

Özel, yaşanan gelişmelere tepki göstererek, “Savaş meydanında Atatürk’ün kurduğu partiyi sen Çağlayan Adliyesi’nde yok edemezsin, durdurmazsın. Bu sana nasip olmaz” diye konuştu.

Kendi programına da değinen Özel, “Yarın saat 11’de Nehir’i (Ferdi Zeyrek’in kızı) okula kayıt ettireceğim, ondan sonra da mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

ZEYTİNBURNU’NDA MİTİNG ÇAĞRISI

Özel, yarın akşam Zeytinburnu’nda miting düzenleneceğini duyurdu. “Bütün demokratları Zeytinburnu’na davet ediyoruz. Miting alanını değiştirmiyoruz, bu mitingimizi yapacağız” ifadelerini kullandı.

“ÖZGÜR ÇELİK GÖREVİNİN BAŞINDA”

Kararın parti içi süreci etkilemeyeceğini vurgulayan Özel, “Mahkemenin verdiği hukuken de siyaseten de yok hükmündedir. İl Başkanımız görevinin başındadır. Partimizin kendi iç hukukunda yapmış olduğu mahalle delege seçimleri var, bu sürecimizi de sürdürüyoruz” dedi.

“GÜRSEL TEKİN CHP’DEN İHRAÇ EDİLDİ”

Özgür Özel, kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin hakkında da açıklama yaptı. Özel, “Gürsel Tekin CHP’den ihraç edildi. Ne genel merkeze ne il başkanlığına Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez” ifadelerini kullandı.