İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi, açılan dava sonucunda mahkeme tarafından iptal edildi. Kararla birlikte İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alındı. Ayrıca 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararı verildi. Mahkeme, mevcut kongre sürecinin tamamen durdurulmasına da hükmetti.

GÜRSEL TEKİN GEÇİCİ YÖNETİMİN BAŞINDA

İstanbul İl Başkanlığı için geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap heyet halinde görevlendirildi. Tekin, yaptığı açıklamada görevi kabul edeceğini söyledi.

Tekin, "Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. CHP'yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP’li isimlerden oluşturulmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız, her şeyimizdir. CHP’yi CHP’liler yönetecek." ifadelerini kullandı.

“TARAFSIZ OLARAK GÖRÜLMÜŞÜZ”

Geçici heyette yer alan isimlerden biri de eski ilçe başkanı Gürsel Tekin oldu. Tekin, "Ben ve eski 4 ilçe başkanı göreve getirildik. Benim uğraşım birliği, dirliği tesis etmektir. Delegeyle, kavgayla işim olmaz. Tarafsız olarak görülmüşüz. Bütün çabamız partinin hukukunu ve iç sorunlarını gidermek olacak. Genel Başkanım Özgür Özel ile de, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile de görüşeceğim. Biz sorun çıkarmak için değil, gidermek için geldik." dedi.

GEÇMİŞ KONGRE SONUÇLARI

8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik, 342 oy alarak seçimi kazanmıştı. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oyda kalmıştı.

ARA KARARIN DETAYLARI

Mahkemenin ihtiyati tedbir kararında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebinin reddine,

08/10/2023 tarihinde yapılan kongrede alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin reddine,

İhtiyati Tedbir Ara Kararının taraflara ve geçici kurul olarak atananlara tebliğine,

İhtiyati Tedbir Ara Kararının gereği için İstanbul İl Seçim Kuruluna, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna ve İstanbul Valiliğine gönderilmesine karar verilmiştir."