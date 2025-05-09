İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tefecilik yapan organize suç örgütüne karşı Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ illerinde jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “tefecilik” suçları kapsamında yürütülen çalışmalarda 9 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 7’si tutuklandı, 2’si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

SUÇ GELİRİYLE EDİNİLEN VARLIKLARA EL KONDU

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlara ilişkin detaylar da paylaşıldı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin vatandaşlara faizle borç para verdikleri, borçlandırılan kişilere yüksek faizli ödemeler karşılığında çek, senet ve tapu gibi belgeler imzalattıkları, borcunu ödeyemeyen mağdurların mal varlıklarını tehdit ve baskı yoluyla aldıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan veriler doğrultusunda, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "tefecilik" suçlarını örgütlü şekilde işledikleri belirlenen kişilere ait 1 milyar 250 milyon TL değerindeki 75 gayrimenkul ve 34 araca el konuldu.

ÇOK SAYIDA BELGE VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında ayrıca 2 bin 478 adet çek ve senet, 10 adet çek defteri ile birlikte çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, çeşitli belgeler ve dijital materyaller ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.”

Açıklamasında, operasyonu koordine eden cumhuriyet başsavcılığına ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerine teşekkür etti.