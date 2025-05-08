Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası Kutlama Programı’nda açıklamalarda bulundu. Programda konuşan Erdoğan, son bir yıl içinde restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserinin toplu açılışının gerçekleştirildiğini belirtti.

Erdoğan, "Bu anlamlı yıl dönümünü, açılışını yaptığımız eserlerle çok daha anlamlı hale getiriyoruz. Türkiye'de ve yurt dışında son bir yıl içinde restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserimizin toplu açılışını bugün gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"EVLİLİĞİN ZORLAŞTIRILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Programda aile yapısına dair değerlendirmelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evliliğin zorlaştırılmasını doğru bulmadıklarını dile getirdi.

Erdoğan, "Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Aileye yönelik desteklerin artırıldığını belirten Erdoğan, "2025 Aile Yılı'nda aile ve gençlik fonu ile yuva kuracaklara desteğimizi artırdık. Doğum yardımı ödemesinde ciddi oranda artışa gittik." dedi.

GENÇLERE DESTEK ÇAĞRISI

Vakıfların toplum içindeki fonksiyonuna da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin evlilik sürecinde karşılaştığı zorluklara çözüm bulunması için vakıfları destek olmaya çağırdı.

Erdoğan, "Vakıfları, gençlerin yuva kurmasına destek olmaya çağırıyoruz." dedi. Ayrıca, Mehir Vakfı tarafından 81 ilde 20 bini aşkın gence düğün ve çeyiz desteği verildiğini de hatırlattı.

DİJİTAL MEDYAYA DA VURGU YAPILDI

Konuşmasında dijital medyanın toplum üzerindeki etkisine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanlış algı ve alışkanlıklarla mücadele edildiğini ifade etti.

Erdoğan, "Dijital medya etkisi ile toplumdaki yanlış algı ve alışkanlıklarla mücadele içindeyiz." şeklinde konuştu.

Vakıflar Haftası kapsamında gerçekleştirilen programda, vakıf kültürünün yaşatılması ve gençlerin desteklenmesine yönelik mesajlar ön plana çıktı.